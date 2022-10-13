Укренерго: віялових відключень електроенергії сьогодні не заплановано

Укренерго стабілізували енергопостачання у всіх областях України, тому сьогодні віялових відключень електроенергії не буде. Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький.

"Учора ввечері у Києві, області та всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження. З 19:55 було знято обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогодні ні вранці, ані ввечері введення графіків аварійних відключень поки не планується" , - написав він.

Зазначається, що це стало можливим також і тому, що українські громадяни ввечері ощадливо споживали електроенергію.

"Ми продовжуємо підвищувати надійність роботи наших мереж. Чи будуть обмеження надалі залежить насамперед від того, чи не буде нових обстрілів та руйнувань" , - зазначив Кудрицький.

Хоча ситуацію стабілізовано, все ж залишається рекомендація зменшити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі: вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї години.