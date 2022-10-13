В ЗСУ назвали кількість іранських дронів-камікадзе в армії РФ

Збройні сили Росії отримали від 300 до кількох тисяч дронів-камікадзе іранського виробництва, заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Дзеркало тижня.

"Цифри дійсно дуже суперечливі і за різними джерелами їх може бути від 300 до кількох тисяч. Але враховуватимемо, що вони намагаються використовувати їх у певних регіонах, з урахуванням віддаленості" , - сказала Гуменюк.

На даний момент окупанти намагаються використовувати дрони-камікадзе для ураження цілей, що знаходяться в межах 1 тис. км. від точки запуску.