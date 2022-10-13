ОВА: на Полтавщині впали два українські літаки

ОВА: на Полтавщині впали два українські літаки
Фото: ілюстративне. Повітряні сили

Два українські літаки впали на Полтавщині. Авіакатастрофи сталися 11 та 12 жовтня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, повідомляє Корреспондент.

 "На жаль, у вівторок та в середу сталися авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, розумітимемо, що сталося", - розповів чиновник. 

За його словами, травмованих або загиблих серед цивільного населення немає. 

"Щодо цивільних, то я маю право відповісти на ваші запитання і скажу так: цивільне населення не постраждало", - повідомив Лунін.

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