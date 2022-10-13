ОВА: на Полтавщині впали два українські літаки

Два українські літаки впали на Полтавщині. Авіакатастрофи сталися 11 та 12 жовтня. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін, повідомляє Корреспондент.

"На жаль, у вівторок та в середу сталися авіаційні катастрофи. Падали літаки наші. Сталося це саме в Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу. Чекаємо від Міністерства оборони інформацію, коли отримаємо, розумітимемо, що сталося" , - розповів чиновник.

За його словами, травмованих або загиблих серед цивільного населення немає.