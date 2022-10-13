ПАРЄ визнала російський режим терористичним

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила важливу резолюцію щодо України. Вона передбачає визнання російського режиму терористичним та передбачає створення трибуналу, повідомляє Обозреватель.

За відповідне рішення проголосувала абсолютна більшість учасників осінньої сесії ПАРЄ.

В ухваленій резолюції російський режим визнано терористичним. Крім того, у документі Рада Європи закликала надати Україні необхідне озброєння. Йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони.

Крім того, члени ПАРЄ засудили подальше перебування Росії в Раді безпеки ООН. При цьому Рада Європи закликала якнайшвидше створити міжнародний трибунал для російських військових злочинців.

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