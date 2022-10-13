Сальдо хоче евакуювати жителів Херсона через "помсту" ЗСУ

Голова окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо звернувся до керівництва Росії з проханням допомогти вивезти мешканців із регіону. За його словами, це необхідно зробити через "помсту" ЗСУ після псевдореферендумів.

"Ми запропонували всім жителям Херсонської області, якщо є таке бажання, щоб убезпечити себе від наслідків ракетних ударів, теж виїхати в інші регіони. Насамперед це Крим, Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край - наші сусіди. Вивезти своїх дітей і самим поїхати" , - заявив Сальдо.

Насамперед, каже голова окупаційної адміністрації, треба вивезти сім'ї із самого Херсона до Росії "для відпочинку та навчання". Окупаційна влада вже розпочала відповідні заходи.

Сальдо нагадав про псевдореферендуми, через що ЗСУ нібито "мстять", і висловив сподівання, що його заклик почують, бо "Росія своїх не кидає".