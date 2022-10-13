Зеленський: РФ може вдарити по українській ГТС і вимагати запуску "Північного потоку-2"
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й вимагати від Європи запустити "Північний потік-2", повідомляє Економічна правда.
Про це він сказав в інтерв'ю ZDF.
"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС", - заявив Зеленський.
"Він (Путін - ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ - ред.), нам треба запустити "Північний потік-2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", - припустив президент України.
За його словами, "наразі потрібна позиція, якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи, ми "Північний потік-2" не запустимо і санкцій не знімемо".
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков на слова Зеленського про плани Росії завдати ударів по газотранспортній системі заявив: "Ми не маємо звички стріляти собі в ногу".
Нагадаємо:
Президент РФ Володмир Путін стверджує, що Росія готова постачати Європі додаткові обсяги газу в зимовий період по вцілілій гілці "Північного потоку-2".
За словами президента країни-агресора, відремонтувати підірвані газопроводи можливо, але, за його словами, лше у разі їх подальшої економічно обґрунтованої експлуатації.
"Якщо ми з європейцями прийдемо до спільного рішення постачати газ по вцілілій гілці "Північного потоку-2" - а одна гілка, зважаючи на все, вціліла, хоча нас, на жаль, не допускають до обстеження гілки, тиск там зберігається, хоча вона може її потужність 27,5 млрд куб. м газу на рік, це близько 8% всього імпорту газу до Європи.
Росія до початку цих постачань готова, м'яч на стороні Євросоюзу. Хочуть - нехай просто кран відкриють і все", - стверджує Путін.