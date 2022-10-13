ДБР з’ясовує причини падіння винищувача на Вінниччині

Працівники ДБР﻿ з’ясовують обставини падіння військового літака у Вінницькій області, яке трапилось 12 жовтня близько 21:00 у час оголошення сигналу повітряної тривоги. Про це повідомляє прес-служба ДБР﻿.

За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе Shahed-136.

"За однією із версій слідства, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований" , - йдеться в повідомленні.

Потерпілих серед населення немає, додали в ДБР.