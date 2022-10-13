Єрмак: Україна звільнила з полону окупантів ще 20 воїнів
Україна повернула із полону ще 20 воїнів. Серед звільнених – люди, яких утримували у в'язниці Оленівки на окупованій території Донецької області, повідомляє Ділова столиця.
Про це Telegram написав глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Єрмак повідомив, що серед звільнених українців є люди, яких росіяни утримували у в'язниці Оленівки, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
"Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі. На них дуже чекали вдома", — пише голова ОПУ.
Серед звільнених захисників – 14 воїнів ЗСУ, чотири бійці територіальної оборони, один нацгвардієць та військовослужбовець ВМС.
Як повідомлялось, у вівторок, 11 жовтня, відбувся обмін полоненими, в результаті якого повернулися додому 32 українські захисники.