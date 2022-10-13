Зеленський: Україна має лише 10% від необхідної кількості ППО

Україна має лише 10% систем протиповітряної оборони від тієї кількості, яка потрібна для безпеки країни, повідомляє Новое время.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЄ.

Зеленський зазначив, що Україна має свою протиповітряну оборону, але її недостатньо.

"Ми боремося з територіально великою державою, з великим обсягом техніки та ракет" , - сказав президент.

Президент нагадав, що Росія за останню добу завдала 130 ударів крилатими ракетами, а також застосувала десятки дронів-камікадзе. Він подякував західним країнам за постачання техніки та додав, що очікує від Франції та Італії потужних кроків.

"І тут нема чого додати. Ми маємо 10% того, що нам потрібно, якщо чесно" , — сказав Зеленський.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомляв, що Франція найближчими тижнями поставить Україні радари та системи ППО.

За даними ЗМІ, йдеться про системи ППО та ПРО Crotale.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що США планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це можливо.