Нацполіція: на Вінниччині підірвали автомобіль поліцейського

У четвер, 13 жовтня, близько 07:00, на Вінниччині стався вибух. На автомобіль офіцера поліції встановили вибухівку, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Нацполії у Вінницькій області.

Хто встановив вибухівку — наразі невідомо.

"Відбувся вибух невідомої речовини, яка знаходилася у пакеті на капоті його автомобіля" , — йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху правоохоронець отримав опіки. 38-річного поліцейського госпіталізовано до лікарні.

11 жовтня війська РФ завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькому районі Вінницької області паралельно з повторним ударом по Ладижинській ТЕС.