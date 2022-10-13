Нацполіція: на Вінниччині підірвали автомобіль поліцейського
У четвер, 13 жовтня, близько 07:00, на Вінниччині стався вибух. На автомобіль офіцера поліції встановили вибухівку, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Нацполії у Вінницькій області.
Хто встановив вибухівку — наразі невідомо.
"Відбувся вибух невідомої речовини, яка знаходилася у пакеті на капоті його автомобіля", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху правоохоронець отримав опіки. 38-річного поліцейського госпіталізовано до лікарні.
11 жовтня війська РФ завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькому районі Вінницької області паралельно з повторним ударом по Ладижинській ТЕС.