ОК "Південь": ЗСУ знищили командно-спостережний пункт військ РФ

Українські сили в Херсонській області знищили командно-спостережний пункт військ РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.

За даними командування, ЗСУ ліквідували дві одиниці буксованої гаубиці 152 калібру Мста-Б та командно-спостережний пункт ворожого батальйону у Бериславському районі.

Також повідомляється, що ракетно-артилерійські підрозділи завдали артилерійських ударів по пунктах розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника у Миколаївському районі.

Інші втрати ворога дорозвідуються.

Раніше Генштаб повідомляв, що в Херсонській області, внаслідок точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати окупантів склали до 150 осіб убитими.