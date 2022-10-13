Нардеп: голосування за держбюджет-2023 переноситься на початок листопада

Голосування за проєкт держбюджету на 2023 рік переноситься з третього тижня жовтня на початок листопада, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Формально все готово, щоб і в жовтні проголосувати. Всім хто мріє поторгувалися за голоси, - забудьте, їх вистачає.

Затримка пов’язана виключно з додатковою роботою з нашими партнерами, яким потім половину цього бюджету і фінансувати", - пояснив нардеп.

Нагадуємо:

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому висновки та пропозиції до бюджету на 2023 рік.

Народні депутати подали 1270 поправок до проєкту закону про державний бюджет України на 2023 рік.

Кабінет міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік, тепер він направляється на розгляд Верховної Ради.

Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.