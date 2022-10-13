Повітряні сили ЗСУ збили 5 крилатих ракет на заході та півдні

13 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили чотири крилаті ракети на заході та одну на півдні України, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила прес-служба Повітряного командування "Захід".

"13 жовтня російські окупаційні війська атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу "Калібр" об'єкти критичної інфраструктури в західному регіоні. Чотири крилаті ракети знищені силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" в зоні нашої відповідальності".

Оновлено о 18:28: Повітряні сили повідомили, що ще одну ракету збито на півдні України. Усього знищено 5 ракет.