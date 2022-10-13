CNBC: вартість біткоїна впала нижче 19 тисяч доларів
Вартість біткоїна впала нижче 19 тис доларів: він різко впав після звіту про інфляцію в США, який показав дещо вище, ніж очікувалось, зростання цін попри агресивне підвищення ставок ФРС США, повідомляє Економічна правда.
Про це пише CNBC.
Зазначається, що біткон з серпня коливається в межах 19 тис доларів, але свіжі дані про інфляцію можуть вплинути на діапазон у бік зниження.
Останній локальний мінімум біткоїн досягнув у червні, коли впав нижче 17 800 доларів.
За словами головного інвестиційного директора Valkyrie Investments Стіва МакКлурга, такої реакції ринку слід було очікувати, оскілька висока інфляція у США свідчить про те, що ФРС продовжить заплановане підвищення ставок.
"Ми твердо віримо, що ринки ще не досягли дна, і що ще, ймовірно, є ще 10%-15% спаду для цифрових активів і навіть більше для акцій", - додав він.
Станом на 18:47 за Києвом біткоїн торгувався по 18 927 дол.
Нагадаємо:
Швидке зростання споживчих цін у США не показало жодних ознак зниження у вересні, що викликало різкий розпродаж на Уолл-стріт - інвестори побоюються, що ФРС доведеться стати ще агресивнішою, щоб уповільнити шалену інфляцію.
Індекс спожвчих цін без урахування мінливих витрат на енергоносії та продукти харчування зріс на 6,6% у річному вимірі у вересні проти 6,3% у серпні - це найшвидший темп росту за 4 десятиліття.
Загалом показник інфляції у вересні становив 8,2% проти 8,3% у серпні.