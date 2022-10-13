Прем'єр: Естонія передасть Україні зимове спорядження, екіпірування та боєприпаси

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас повідомила, що її країна передасть Україні зимове спорядження, екіпірування та боєприпаси, повідомляє Новое время.

"Естонія щойно схвалила новий пакет військової допомоги Україні. Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпірування та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко" , - пише вона у Twitter.

Каллас закликала західних партнерів прискорити передачу допомоги ЗСУ, щоб українці могли звільнити свої території. Вона наголосила, що це шлях до миру.

Раніше Естонія передала українським військовим дрони, які росіянин намагався вивезти з країни для армії РФ.