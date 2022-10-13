У Білгородській області підірвано склад з боєприпасами – місцева влада

У російському Білгороді ввечері 13 жовтня пролунали вибухи, місцева влада повідомила, що підірвано склад з БК і почалася детонація боєприпасів, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють Медуза, Статком ЗСУ, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

Російські ЗМІ повідомляють про звуки вибухів, які чули у Білгороді, а також пожежу на території цукрового заводу у селищі Жовтневе.

Стратком ЗСУ стверджує, що детонує склад із боєприпасами.

Оновлено о 20:19: Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що вибухнув склад із боєприпасами. Він стверджує, що це сталося внаслідок обстрілу з боку ЗСУ. Жертв та постраждалих немає, за його словами.