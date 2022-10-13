Нідерланди виділять Україні 70 млн євро на ремонт систем опалення

Нідерланди оголосили про виділення 70 млн євро для ремонту систем опалення, водопроводів та будинків в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення міністра внутрішньої торгівлі та розвитку співробіництва Нідерландів Ліше Шрайнемахер у Twitter.

"З наближенням зими проблеми для українців лише загострюються. Будинки, водопроводи та системи опалення потребують термінового ремонту. Повідомила Світовому банку, що я вже надаю 70 мільйонів євро від імені Нідерландів спеціально для цієї зими" , - написала вона.

Так, сума буде виділена через фонд Світового банку, що був спеціально створений для проходження Україною зимового сезону.

Нагадаємо, вчора Нідерланди оголосили про передачу додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро для посилення захисту неба України.

Раніше Нідерланди виділили Україні пакет фінансової допомоги для відновлення регіонів на 65 млн євро.