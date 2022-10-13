FT: Україна може звільнити Херсон наступного тижня

За оцінками західних військових, ЗСУ можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра наступного тижня, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Financial Times.

Українські сили прорвали лінію фронту на Херсонщині на початку місяця, що стало найбільшим поступом ЗСУ на півдні країни з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому, нагадує видання.

"Україна може звільнити Херсонську область до Дніпра вже наступного тижня" , - цитує західних військових FT.

Раніше видання The Telegraph з посиланням на американського високопосадовця повідомляло, що якщо Україна збереже нинішні темпи деокупації своїх територій і зможе звільнити Херсон, є можливість відвоювати захоплений Крим.

За даними британської розвідки, окупаційна «влада» вивозить цивільних з Херсона і чекає на боїв у місті.

Напередодні голова Херсонської ОВ Ярослав Янушевич заявляв, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЗСУ звільнили 75 населених пунктів Херсонської області.

Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк 7 жовтня повідомила, що площа звільнених територій на Херсонщині збільшилася до 500 квадратних кілометрів.