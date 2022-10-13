AP: Франція розпочала прямі постачання природного газу до Німеччини

Франція вперше почала безпосередньо постачати природний газ до Німеччини, оскільки Берлін має намір диверсифікувати запаси енергії після припинення постачання з РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання AP.

Газопровід, що з'єднує дві країни у французькому прикордонному селі Обергайльбах, почав постачати початкову добову потужність 31 ГВт·год. Очікується, що постачання збільшаться до 100 ГВт·год, що становить менше ніж 2% від загального споживання газу в Німеччині.

Глава Федерального мережевого агентства ФРН Клаус Мюллер зазначив, що постачання французького газу через федеральну землю Саар забезпечують безпеку поставок до Німеччини.

Хоча газові сховища Німеччини наразі заповнені майже на 95%, чиновники кажуть, що цієї зими громадянам все одно доведеться заощаджувати газ.

Раніше ми писали, що Німеччина планує терміново виділити 96 мільярдів євро, щоб компенсувати споживачам зростання цін на газ та інші енергоносії.

Також повідомлялося, що Німеччина підписала контракти на постачання зрідженого природного газу під час візиту канцлера Олафа Шольца до країн Перської затоки.