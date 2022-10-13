Україна закликає Червоний Хрест направити місію до Оленівки протягом трьох днів

Україна закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста протягом найближчих трьох днів направити місію в колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де внаслідок російського теракту загинули українські полонені, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в четвер, 14 жовтня, відбулася онлайн-зустріч представників України з представниками Червоного Хреста та інших міжнародних організацій.

У зустрічі взяли участь керівник ОП Андрій Єрмак і його заступники, глава МЗС Дмитро Кулеба, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, в.о. голови СБУ Василь Малюк, представники Офісу генпрокурора, омбудсмен Дмитро Лубінець, голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук та інші.

Єрмак закликав МКЧХ відправити місію в Оленівку до 17 жовтня, навіть якщо до цього часу організація не отримає підтвердження від країни-агресора Росії. За його словами, Україна готова приєднатися, до Оленівки можуть приїхати народні депутати, а також представники країн-партнерів.

Глава ОП додав, що інакше «Україна застосовуватиме всі інформаційні та дипломатичні засоби, щоб зрушити це питання з місця», і разом із партнерами зможе знайти спосіб сформувати власну експертну групу.

Раніше президент Володимир Зеленський під час виступу на сесії ПАРЄ заявив, що МКЧХ має робити більше для доступу до полонених на тимчасово захоплених українських територіях і в Росії. Він наголосив, що в той час як Червоний Хрест не має цього доступу, українських полонених катують на окупованих частинах Донбасу.

"Не можемо ми, українці, битися за те, щоб Червоний Хрест знайшов можливість. Червоний Хрест має битися, бо це їхня робота, бо вони отримують за це гроші, бо на них дивиться весь світ. Вони мають тиснути на Росію, щоб туди [до місць, де утримують полонених] доїхати" , - сказав Зеленський.

29 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ завдала удару по колонії в окупованій Оленівці, щоб звинуватити Україну у скоєнні воєнних злочинів, а також приховати тортури над полоненими і розстріли, що скоюються за наказами окупаційної адміністрації та командування на тимчасово окупованій території в Донецькій області.

У колонії окупанти утримували зокрема захисників Маріуполя, серед яких — бійці полку Азов.

Російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що загинули щонайменше 53 українські полонені військовослужбовці. Наступного дня в міноборони РФ опублікували список 42 загиблих. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок російського теракту загинули близько 40 людей і 130 дістали поранення. В опублікованих країною-агресором списках виявили розбіжності.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що, на думку міжнародних експертів, причиною вибуху в колонії була термобарична зброя.