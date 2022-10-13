Залужний провів розмову з головою комітету начальників штабів США

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі підсумки зустрічі у форматі Рамштайн, повідомляє Новое время.

"Провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Предметно обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн" , - повідомив Залужний у Telegram.

Головнокомандувач подякував країнам-партнерам за послідовну підтримку України та військову допомогу, завдяки якій ЗСУ успішно протистоять російській агресії, а генералу Міллі — за лідерство у цій надважливій справі.

Залужний зазначив, що ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

"Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих здібностей Збройних сил України залишається актуальним. Також важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони" , — зазначив він.

12 жовтня у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), у якому взяли участь представники близько 50 країн. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, першим на порядку денному стало питання посилення ППО.