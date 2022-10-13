Зеленський: російських мобілізованих командування використовує як "гарматне м’ясо"

Президент Володимир Зеленський заявляє, що російських мобілізованих командування використовує як "гарматне м’ясо", однак це створює відчутний тиск на українських захисників, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

"Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це й не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доправлять нових.

Але за цей час таке використання російськими генералами своїх людей як "гарматного мʼяса" дає змогу створити додатковий тиск на наших оборонців. Це відчутний тиск.

І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують. Вдячний і партнерам, які розуміють, що в таких умовах ми потребуємо збільшення оборонної допомоги".

Зеленський також зазначив, що Бахмутський напрямок залишається одним з найжорсткіших на фронті. Він відзначив бійців 5-го окремого штурмового полку Сухопутних військ, 1-го окремого батальйону морської піхоти і батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України "за вмілі та героїчні дії" при обороні на цьому напрямку.

У зверненні президент також закликав дотримуватися правил безпеки і дослухатися до сигналу повітряної тривоги, особливо 14 жовтня, коли в Україні відзначається День захисників і захисниць.