Голова облради: окупанти обстріляли Криворізький район із РСЗВ

Російські окупанти у четвер, 13 жовтня, обстріляли Криворізький район із РСЗВ, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

"Після обіду окупанти вдарили по Криворізькому району: Апостолівську громаду обстріляли з РСЗВ, є пошкодження будівель" , - написав він.

Лукашук зазначив, що люди внаслідок обстрілу не постраждали. За його даними, у всіх інших районах області день пройшов без обстрілу.

Також голова облради повідомив, що рятувальники Дніпропетровської області продовжують роботу з розмінування територій і за 13 жовтня було знищено 25 боєприпасів на Дніпропетровщині та ще 67 на Херсонщині.