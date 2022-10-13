Голова облради: окупанти обстріляли Криворізький район із РСЗВ
Російські окупанти у четвер, 13 жовтня, обстріляли Криворізький район із РСЗВ, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.
"Після обіду окупанти вдарили по Криворізькому району: Апостолівську громаду обстріляли з РСЗВ, є пошкодження будівель", - написав він.
Лукашук зазначив, що люди внаслідок обстрілу не постраждали. За його даними, у всіх інших районах області день пройшов без обстрілу.
Також голова облради повідомив, що рятувальники Дніпропетровської області продовжують роботу з розмінування територій і за 13 жовтня було знищено 25 боєприпасів на Дніпропетровщині та ще 67 на Херсонщині.
"Війна закінчиться нашою Перемогою. Завдяки ЗСУ, президенту та кожному, хто сьогодні приєднався до боротьби", - пише він.