CNN: SpaceX просить Пентагон платити за Starlink в Україні

Компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.﻿ Про це. з посиланням на CNN, повідомляє Європейська правда.

Нагадаємо, термінали супутникового зв’язку Starlink від початку повномасштабної війни були життєво важливим елементом для зв’язку українських військових. В Україні їх вже близько 20 тисяч. Усі термінали були оплачені США, а не надавались компанією Україні за свій рахунок, але SpaceX забезпечувала пільгове обслуговування. Ілон Маск минулого тижня писав, що допомога "коштувала SpaceX 80 млн доларів і до кінця року перевищить 100 млн".

В отриманому CNN документі йдеться, що SpaceX "минулого місяця" - вочевидь, у вересні, надіслала у Пентагон листа з попередженням, що не може надалі так само фінансувати роботу Starlink для України, та просить Пентагон забрати на себе фінансування терміналів. У компанії стверджують, що витрати обслуговування до кінця року можуть перевищити 120 млн доларів, а ще за рік - наблизитись до 400 млн, і SpaceX не готова безстроково фінансувати роботу терміналів для України.

Серед документів, які SpaceX надсилала Пентагону і про які відомо CNN - також прохання, про яке раніше не повідомлялося, надіслане головнокомандувачем Валерієм Залужним Ілону Маску у липні, в якому він просив про ще майже 8 тисяч терміналів Starlink. Як зазначає CNN, це привідкриває інформацію про масштаби допомоги, яку отримувала Україна.

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск спровокував хвилю обурення твітами з пропозиціями завершити війну в Україні територіальними поступками РФ та її відмовою від НАТО, щоб запобігти ядерній ескалації. Скандал співпав у часі з повідомленнями про несподівані масштабні перебої з роботою Starlink під час українського контрнаступу на півдні наприкінці вересня. Схоже, йшлося про раніше окуповані території, куди українські військові заходили під час боїв і можливо, що це було пов’язано із запобіжниками від нецільового використання Starlink російськими силами.

У ЗМІ з’явилась інформація про те, нібито Ілон Маск мав розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед своїми скандальними твітами з "мирним планом", проте Маск це заперечив.

Після одного з останніх твітів міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про те, що Starlink життєво необхідні для української інфраструктури, Маск відповів йому словами "Будь ласка. Радий підтримувати Україну".