Білорусь запровадила режим "контртерористичної операції"

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна запровадила режим "контртерористичної операції", повідомляє Новое время.

Глава відомства збрехав, що з боку сусідніх країн "плануються провокації".

"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже із захопленням окремих ділянок території Білорусі" , - сказав він.

Також, за даними білоруських ЗМІ, Олександр Лукашенко ухвалив рішення розпочати мобілізацію в Білорусі.

Прихована мобілізація проходитиме під виглядом перевірки військової готовності та зборів, які в народі називають набором у партизани.