Білорусь запровадила режим "контртерористичної операції"
Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна запровадила режим "контртерористичної операції", повідомляє Новое время.
Глава відомства збрехав, що з боку сусідніх країн "плануються провокації".
"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже із захопленням окремих ділянок території Білорусі", - сказав він.
Також, за даними білоруських ЗМІ, Олександр Лукашенко ухвалив рішення розпочати мобілізацію в Білорусі.
Прихована мобілізація проходитиме під виглядом перевірки військової готовності та зборів, які в народі називають набором у партизани.