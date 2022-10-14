Генштаб: ЗСУ за добу знищили 500 окупантів та 17 БПЛА
За даними Генштабу, за минулу добу Збройні сили знищили 500 загарбників і 17 БПЛА, загальні втрати окупантів досягли 64 300 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,
- танків – 2521 (+10) од.
- бойових броньованих машин – 5 172 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1 566 (+107) од.,
- РСЗВ - 362 (+5) од.,
- засобів ППО - 186 (+3) од.,
- літаків - 268 (+0) од.,
- вертольотів - 240 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
- крилатих ракет - 316 (+0),
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 142 (+2).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.