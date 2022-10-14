Генштаб: ЗСУ за добу знищили 500 окупантів та 17 БПЛА

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 500 окупантів та 17 БПЛА
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу, за минулу добу Збройні сили знищили 500 загарбників і 17 БПЛА, загальні втрати окупантів досягли 64 300 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків – 2521 (+10) од.
  • бойових броньованих машин – 5 172 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 1 566 (+107) од.,
  • РСЗВ - 362 (+5) од.,
  • засобів ППО - 186 (+3) од.,
  • літаків - 268 (+0) од.,
  • вертольотів - 240 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),
  • крилатих ракет - 316 (+0),
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9) од.,
  • спеціальної техніки – 142 (+2).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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