Генштаб: ЗСУ за добу знищили 500 окупантів та 17 БПЛА

За даними Генштабу, за минулу добу Збройні сили знищили 500 загарбників і 17 БПЛА, загальні втрати окупантів досягли 64 300 осіб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 64 300 (+500) осіб ліквідовано,

танків – 2521 (+10) од.

бойових броньованих машин – 5 172 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 566 (+107) од.,

РСЗВ - 362 (+5) од.,

засобів ППО - 186 (+3) од.,

літаків - 268 (+0) од.,

вертольотів - 240 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),

крилатих ракет - 316 (+0),

кораблів/катерів - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3944 (+9) од.,

спеціальної техніки – 142 (+2).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.