Зеленський та Залужний привітали захисників та захисниць України

Президент Володимир Зеленський опублікував відеопривітання до Дня захисників та захисниць та назвав українських воїнів абсолютними героями.

"Ви боретесь за Україну, незалежність і свободу для всіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники та захисниці" , - заявив президент.

Захисників та захисниць також привітав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він заявив, що українці витримали потужний удар узимку 2022 року, поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє і ніщо їх не зупинить.

"У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми трималися за кожен клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу та поховали міф про непереможність російської армії.