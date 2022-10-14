FT: Україна може звільнити Херсон наступного тижня

FT: Україна може звільнити Херсон наступного тижня
Фото: Facebook

Західні військові чиновники припускають, що України може звільнити Херсон від російських загарбників уже наступного тижня. Про це, з посиланням на Financial Times, повідомляє Українська правда.

"Українські сили прорвали російську лінію фронту в Херсоні на початку місяця, визнало тоді Міністерство оборони Росії, що стало найбільшим просуванням України на півдні з моменту початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. З того часу Київ відвоював значну територію на захід від Дніпра.
Українське оперативне командування "Південь" у четвер заявило, що звільнило ще п'ять населених пунктів в Херсонській області від російського контролю і знищило російський командно-контрольний центр і дві буксирувані гаубиці.
За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня", - стверджують у FT.

Видання не вказує, на які джерела й чиї оцінки спирається.

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На думку FT, заяви ставленика Кремля Володимира Сальдо та його поплічника Кирила Стремоусова про необхідність евакуації сімей із Херсонщини свідчать про хиткість ситуації.

Видання також цитує Станіслава Бєлковського – колишнього кремлівського експерта, який став критиком Володимира Путіна. Він написав у Telegram, що Росія "готується до вирішальної битви" за Херсон.

"РФ готується до вирішальної битви за місто Херсон. І перед цим планує евакуацію значної частини жителів Херсонської області. Вочевидь, Кремль і військове командування не переоцінюють шанси утримати РФ-контроль над цим анексованим регіоном", - заявив Бєлковський.

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