Українці назвали 100 найвидатніших діячів всіх часів

Серед найвидатніших українців усіх часів цього року громадяни, окрім незмінного лідера Тараса Шевченка, зарахували до першої п’ятірки найвидатніших президента Володимира Зеленського (29,8%), письменницю Лесю Українку (19,6%), гетьмана Богдана Хмельницького (17,3%) та голову ОУН Степана Бандеру (12,8%), повідомляє Дзеркало тижня.

Згідно з даними опитування сроціологічної групи «Рейтинг», також в десятку «Народного ТОПу» українці зараховують Михайла Грушевського (11,6%), Iвана Франка (10,1%), Iвана Мазепу (8,8%), В’ячеслава Чорновола (8,7%) та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (7,7%).

Зазначимо, що за останні десять років значимість Тараса Шевченка для суспільства дещо зросла. Також піднялась популярність Степана Бандери та Михайла Грушевського, а от «значимість» Богдана Хмельницького та Лесі Українки знизилась.

Опитування було проведено соціологічним центром Разумкова серед 1000 респондентів 8-9 жовтня на всій території України. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3.1%