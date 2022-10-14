Зеленський знову збирав Ставку для обговорення подальшої деокупації

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорювали ситуацію на фронті та планували наступні кроки щодо деокупації.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили можливі дії агресора найближчим часом. Запланували наступні кроки щодо звільнення українських земель" , - повідомив Зеленський.

Президент також додав, що влада вдосконалює схему безперебійного постачання боєприпасів української армії та продовжує готувати її до зимового періоду.

Крім того, на засіданні обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад