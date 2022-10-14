CNN: Пентагон розлючений вимогами Маска платити за Starlink

В Міноборони США здивовані скаргами SpaceX на збитки, тому що за більшість терміналів для української армії компанія отримала гроші. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

З моменту їх прибуття в Україну минулої весни термінали супутникового інтернету Starlink, які випускає компанія SpaceX Ілона Маска, стали важливим ресурсом для української армії, який допоміг вести бій і підтримувати зв’язок навіть в умовах, коли війна з Росією знищила звичайні інтернет-мережі і інфраструктуру мобільного покриття.

До цього часу Україна отримала приблизно 20 тисяч терміналів Starkink. Маск написав у Twitter, що їхня робота коштувала SpaceX 80 мільйонів доларів, але до кінця року ця сума перевалить за 100 мільйонів. Але цій щедрості скоро може настати кінець. Компанія SpaceX попередила Пентагон, що вона може припинити фінансування послуг в Україні, якщо американська армія не погодиться витрачати на це свої десятки мільйонів доларів на місяць.

Документи, які опинилися в розпорядженні CNN, свідчать, що минулого місяця SpaceX відправив листа в Пентагон, в якому йдеться, що компанія більше не може продовжувати фінансувати послуги, як раніше. Компанія також попросила Міноборони США взяти на себе витрати українського уряду і армії, пов’язані зі зв’язком Starlink. В SpaceX стверджують, що це буде коштувати більше 120 мільйонів доларів до кінця року, а в наступні 12 місяців за супутниковий інтернет доведеться заплатити 400 мільйонів.

«Ми не в стані й надалі жертвувати термінали Україні або фінансувати роботу тих терміналів, які вже є, впродовж невизначеного періоду» , - написав директор SpaceX з державних продажів у листі до Пентагону, який був надісланий у вересні.

Серед документів, які SpaceX відправив американському Міноборони і які опинилися в розпорядженні CNN, є раніше невідомий запит до Маска від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з проханням надати майже 8 тисяч терміналів Starlink. В окремому супровідному листі до Пентагону зовнішній консультант, який працює на SpaceX, написав: «SpaceX постав перед надзвичайно складним питанням. Я не думаю, що у компанії є фінансова можливість надати додаткові термінали чи послуги, як просив генерал Залужний».

Повідомлення про перебої в роботі

Листи з’явилися на тлі останніх повідомлень про перебої в роботі Starlink якраз в той час, коли армія України намагається визволити окуповані Росією регіони на сході і півдні країни. Джерела повідомили, що несподівано 30 вересня термінали на всьому фронті перестали працювати.

«Це вплинуло на всі зусилля українців просунутися далі за тодішню лінію фронту. Starlink - це головний спосіб комунікації для підрозділів на полі бою» , - сказав CNN неназваний співрозмовник, проінформований про деталі ситуації.

Інше джерело розповіло американським журналістам, що українські військові не були попереджені про перебої. І тепер, коли армія України визволяє нові регіони, їй потрібно подавати запит про активування роботи Starlink на цій території. Видання Financial Times першим повідомило про перебої в роботі системи, що призвело до «катастрофічної» втрати зв’язку. Маск не заперечив це, але написав у Twitter, що інформація, пов’язана з полем битви, таємна.

Повідомлення SpaceX про те, що компанія більше не буде фінансувати послуги Starlink для української армії, з’явилося також на тлі занепокоєнь в Україні щодо лояльності Маска. Нещодавно мільярдер опублікував свій сумнівний «мирний план», згідно з яким Україна повинна була б відмовитися від Криму, а також Донецької і Луганської областей на користь Росії.

Коли президент Володимир Зеленський поставив питання, на чиєму боці Маск, американський мільярдер відповів, що він «дуже підтримує Україну», але боїться «масивної ескалації». Минулого місяця в приватній розмові Маск також сказав, що Україна не хоче мирних переговорів зараз, але якщо вона погодиться на умови, описані в його плані, то «Росія прийме їх».

«Україна знає, що її уряд і зусилля в часи війни залежать від Starlink. Рішення зберегти роботу Starlink чи ні повністю в руках однієї людини. Це Ілон Маск. Його не обирали, ніхто не вирішував, чи давати йому таку владу. Вона в нього є завдяки технології і компанії, які він збудував» , - сказав неназваний співрозмовник CNN, якому відомі деталі переговорів.

У вівторок Маск заперечив повідомлення про те, що він розмовляв напряму з Путіним про Україну. У середу український мінстр написав у Twitter, що Starlink дуже важливий для української інфраструктури. На це Маск відповів: «Будь ласка! Радий підтримувати Україну».

«Зухвалість здаватися героєм»

Після більш ніж семи місяців війни вплив Starlink в Україні важко переоцінити. Уряд в Києві, українська армія, а також неурядові організації і прості українці покладалися компактні і легкі у використанні термінали, створені SpaceX. Їх використовують не лише для електронними повідомленнями і забезпечення голосового зв’язку, а й щоб керувати безпілотниками і переслати відео з них для коригування артилерійського вогню. Журналісти CNN бачили ці термінали на численних українських базах.

«Starlink абсолютно важливі, тому що росіяни б’ють по українській комунікаційній інфраструктурі. Без цих терміналів українці будуть діяти всліпу у багатьох випадках» , - сказав співзасновник аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмітрій Алперович.

Маск отримав широку вдячність і похвалу за те, що відгукнувся на прохання надати послуги Starlink Україні на початку війни. Але, як свідчать листи, надіслані SpaceX Пентагону, більшість з 20 тисяч терміналів, які отримала українська армія, були частково або повністю профінансовані урядом США, Великої Британії чи Польщі.

Вимога SpaceX, щоб армія США тепер оплатила рахунки для продовження послуг для України, розлютило «верхівку» в Пентагоні. Один високопоставлений чиновник в американському Міноборони сказав CNN, що компанія Маска «має зухвалість виставляти себе героєм» в той час, як інші сплачують великі рахунки, перераховуючи десятки мільйонів доларів щомісяця.

Згідно з цифрами, які SpaceX надіслав Пентагону, 85% з 20 тисяч терміналів, які отримала Україна, були оплачені або частково оплачені країнами, такими як США і Польща, або іншими організаціями. Також прихильники України оплатили близько 30% рахунку за послуги зв’язку через Starlink. В SpaceX кажуть, що місяць користування супутниковим інтернетом коштує 4,5 тисяч доларів за один термінал при умові використання максимального пакету послуг.

У липні генерал Залужний у листі до Маска хвалив Starlink як «винятково корисну» систему і зауважив, що близько 4 тисяч терміналів використовують українські військові. Однак, приблизно 500 терміналів щомісяця знищуються в боях, - зауважив Залужний, перш ніж попросити про додаткові 6200 терміналів для армії України і розвідки. Також він просив про постачання 500 терміналів Starlink кожного місяця, щоб поповнити втрати. SpaceX відповів тим, що порадив Залужному натомість звернутися зі своїм запитом в Міноборони США.

8 вересня директор SpaceX з урядових продажів написав листа Пентагону, в якому вказав, що ціна стає надто високою і наближається до 100 мільйонів доларів. Він попросив Міноборони США взяти на себе новий український запит про термінали, а також витрати на послуги зв’язку. Все це разом до кінця 2022 року буде коштувати 124 мільйони доларів. А за весь рік витрати будуть становити 380 мільйонів доларів.

Розділити витрати

На початку війни USAID надавав фінансову підтримку відправці терміналів Starlink в Україну. Washington Post повідомляв, що урядова організація витратила приблизно 3 мільйони доларів на обладнання і послуги для української сторони. Нові документи свідчать, що найбільше терміналів для України купила Польща, яка заплатила за майже 9 тисяч систем. США забезпечили ще 1700 терміналів. Також за Starlink для України платили Велика Британія, неурядові організації, а також люди, які брали участь в зборах грошей.

Однак, значно дорожче обходиться саме інтернет-з’єднання. SpaceX стверджує, що заплатив за майже 70% послуг, наданих Україні. В компанії кажуть, що забезпечували найкращий рівень зв’язку, який коштує 4,5 тисячі доларів на місяць, хоча більшість терміналів Україні зареєструвалися з найдешевшим пакетом послуг вартістю 500 доларів на місяць.

Самі термінали коштують 1500 і 2500 доларів, залежно від моделі, - йдеться в документах. Але споживацькі моделі Starlink, вказані на офіційному сайті, значно дешевші, а послуги в Україні коштують лише 60 доларів на місяць. А це лише 1,3% від тієї ціни, яку SpaceX вимагає від Пентагону.