Кабмін планує збільшити військові видатки на 387 млрд: як розподілять кошти
Кабінет міністрів пропонує збільшити військові видатки у державному бюджеті на 2022 рік на 387 мільярдів гривень, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.
Відповідний законопроєкт №8126 депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді 14 жовтня.
"Бюджет цього року буде знову змінений. Вже 8-ий раз з початку війни", – зазначає нардеп.
Зазначається, що покривати ці видатки планується з внутрішніх запозичень, у тому числі з "друку" гривні.
Планується збільшити фінансування таких напрямів:
- Міноборони – 365,2 млрд грн;
- МВС – на 12,9 млрд грн;
- СБУ – на 3,7 млрд грн;
- ГУР Міноборони – на 3,2 млрд грн;
- Адміністрація Держспецзв’язку – на 1,3 млрд грн;
- УДО – на 600 млн грн;
- Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.
Нагадуємо:
У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порівняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.