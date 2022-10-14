Путін заявив, що мобілізація в РФ завершиться впродовж двох тижнів
Президент Росії Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться найближчими тижнями: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян, повідомляє Українська правда.
Про це Володимир Путін сказав на пресконференції в Астані (Казахстан) 14 жовтня.
"Зараз у військах-формувальниках 222 тисячі людей мобілізовано із 300 тисяч. Думаю, що протягом двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені".
При цьому президент Росії заявив, що Міноборони спочатку передбачало нібито меншу цифру – не 300 тисяч осіб – зібрати шляхом "часткової мобілізації".
За словами Путіна, часткова мобілізація в РФ завершується, а загальна мобілізація не планується.
"Нічого додатково не планується. Жодних пропозицій від Міноборони з цього приводу не надходило, і в найближчому майбутньому я щось не бачу необхідності", – заявив він.
Путін також заявив, що "бєстолковщина" з мобілізацією пов'язана зі старими формами обліку. Інформаційна база вже оновлюється, сказав він.