Путін заявив, що мобілізація в РФ завершиться впродовж двох тижнів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що часткова мобілізація в Російській Федерації завершиться найближчими тижнями: з 21 вересня вже мобілізували нібито 222 тисячі росіян, повідомляє Українська правда.

Про це Володимир Путін сказав на пресконференції в Астані (Казахстан) 14 жовтня.

"Зараз у військах-формувальниках 222 тисячі людей мобілізовано із 300 тисяч. Думаю, що протягом двох тижнів всі мобілізаційні заходи будуть завершені".

При цьому президент Росії заявив, що Міноборони спочатку передбачало нібито меншу цифру – не 300 тисяч осіб – зібрати шляхом "часткової мобілізації".

За словами Путіна, часткова мобілізація в РФ завершується, а загальна мобілізація не планується.

"Нічого додатково не планується. Жодних пропозицій від Міноборони з цього приводу не надходило, і в найближчому майбутньому я щось не бачу необхідності" , – заявив він.

Путін також заявив, що "бєстолковщина" з мобілізацією пов'язана зі старими формами обліку. Інформаційна база вже оновлюється, сказав він.