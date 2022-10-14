Путін запевняє, що не планував знищувати Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього не було намірів знищити Україну, повідомляє Українська правда.

Про це говорить пресконференція Путіна.

"Ми не ставили перед собою завдання знищення України. Ні, звичайно".

Так Путін відповів на питання, чи зможе в майбутньому існувати Україна як незалежна держава. Також він заявив, що українці перекрили водопостачання в Крим, тому російським військам "довелося зайти і відкрити воду в Крим".

В Кремлі неодноразово заявляють, що всі цілі війни з Україною будуть досягнуті, проте зазвичай ухиляються від відповіді на питання, якими саме є ці цілі.