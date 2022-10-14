США готові вводити санкції проти всіх, хто постачає зброю та боєприпаси до РФ
Сполучені Штати можуть запровадити санкції проти людей, країн та компаній, які постачають боєприпаси Росії, або підтримують її військово-промисловий комплекс, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив заступник міністра фінансів Уоллі Адейємо, повідомляє прес-служба Мінфіну США.
"Сьогодні вранці Управління контролю за іноземними активами Мінфіну випускає керівництво, в якому чітко вказується, що ми готові і можемо ввести санкції щодо людей, компаній або країн, які постачають боєприпаси Росії або підтримують російський військово-промисловий комплекс", - сказав Адейемо.
На питання, що ще можуть зробити західні союзники, щоб посилити тиск на Росію, один європейський фінансовий чиновник за умов анонімності сказав:
"Ми можемо розширити список людей, на яких поширюються санкції. Ми можемо розширити кількість товарів, експорт яких обмежений. Але я думаю, що санкції ясно покажуть свій вплив на виробничо-збутові ланцюжки в Росії".
За його словами, санкційний вплив на автомобільний та авіаційний сектори російської економіки найближчим часом цілком очевидний.
Раніше ми писали, що Європейський Союз продовжив на рік санкції проти Росії , спрямовані на боротьбу із застосуванням та розповсюдженням хімічної зброї.
Також повідомлялося, що незважаючи на санкції, американська технологічна компанія постачала комп'ютерне мережеве обладнання російському виробнику ракет для комплексів С-400.