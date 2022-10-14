ЄБРР, Канада та Британія виділять Україні 91 млн євро: на що підуть кошти

Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з урядами Канади та Великобританії виділять 36,5 та 54,4 млн євро відповідно на підтримку "Нафтогазу України" та "Укренерго", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт ЄБРР.

"Для розв'язання проблем української економіки ЄБРР надає пріоритет фінансуванню торгівлі, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури та продовольчої безпеки, а також надає ліквідність фармацевтичним компаніям" , - йдеться у заяві прес-служби банку.

Кошти, виділені Канадою, підуть на закупівлю Україною газу перед зимовим сезоном, а 54,5 млн євро, надані Британією, мають забезпечити стабільне функціонування української електромережі, атомних генераторів та електростанцій на поновлюваних джерелах енергії.

Раніше ми писали, що у Києві та центральних областях України стабілізували енергоживлення. Існує велика ймовірність того, що примусових відключень світла сьогодні можна буде уникнути.

До того ж українців просили обмежити споживання електроенергії вранці та ввечері, а також не користуватися кількома потужними приладами одночасно.