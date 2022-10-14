Мер Мелітополя: росіяни планують вивезти українських дітей до Криму та Росії

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що війська РФ на тимчасово окупованих територіях планують вивезти українських дітей до захопленого Криму та Росії, повідомляє Новое время.

"Гауляйтери Мелітополя та інших тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей збираються вивезти наших дітей до Криму та Росії. Так, херсонські поплічники Росії вже офіційно попросили у свого кремлівського начальства організувати виїзд та подальше навчання дітей у російських школах" , - написав він у Telegram.

Федоров додав, що в самому українському Криму гауляйтери хочуть закрити школи через нібито постійні повідомлення про мінування навчальних закладів.

"Яка доля чекає на наших дітей невідомо. Одне можу сказати точно – рашисти звикли прикриватися ними як живим щитом та використовувати для своєї пропаганди" , – пише він.

Мер Мелітополя закликав батьків захистити своїх дітей та їхати з окупації.

Раніше Генштабу повідомляв, що з початку жовтня із Херсона росіяни вивезли близько 170 дітей.

6 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти примусово депортували понад 1,6 млн українців, які «розсіяні» по території Росії та її віддалених регіонах.

Наприкінці серпня у РФ заявили про «усиновлення» тисячі дітей, депортованих із Маріуполя. МЗС України наголосили, що країна-агресор порушує Женевські конвенції та Конвенцію ООН про права дитини та має повернути дітей батькам.