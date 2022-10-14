НАТО з 17 по 30 жовтня проведе у Європі навчання з ядерного стримування

НАТО з 17 по 30 жовтня проведе у Європі навчання з ядерного стримування
Фото: nato.int

Військово-повітряні сили країн НАТО з 17 по 30 жовтня проведуть у Європі заплановані навчання з ядерного стримування Steadfast Noon, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

У розкладі навчань відпрацювання стримування ядерних атак противників десятками літаків у небі над північно-західною Європою. При цьому в Альянсі зазначають, що це навчання є регулярним, щорічним і не пов'язане з поточними світовими подіями, натякаючи на те, що вони не викликані погрозами Росії.

У Steadfast Noon візьмуть участь 14 країн і до 60 літаків різних типів, серед яких американські дальні стратегічні бомбардувальники B-52.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

3 жовтня телеканал CNN із посиланням на три джерела повідомив, що США розробляють план на випадок ескалації війни Росії проти України, включаючи використання Москвою ядерної зброї.

3 жовтня глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що дуже серйозно ставиться до погроз російського диктатора Володимира Путіна застосувати ядерну зброю.

У РНБО назвали поширення в західних ЗМІ новин про підготовку Росії до завдання по Україні ядерного удару черговою стадією інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля.

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