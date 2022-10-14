Подоляк: Україна знайде рішення щодо роботи Starlink
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні, повідомляє Українська правда.
Про це Подоляк повiдомив у Twitter.
"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії.
Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу.
Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок".
Передісторія:
- Раніше компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.
- За даними CNN, на сьогоднішній день Україні було передано близько 20 000 одиниць супутникового зв'язку Starlink, причому Маск написав у Твіттері, що "операція обійшлася SpaceX у 80 мільйонів доларів і перевищить 100 мільйонів доларів до кінця року".
- Засновник компанії SpaceX Ілон Маск підвердив, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні.