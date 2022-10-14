Подоляк запевняє, що Україна знайде рішення щодо роботи Starlink

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв'язку Starlink продовжили роботу в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це Подоляк повiдомив у Twitter.

"Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії.

Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу.

Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок".

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