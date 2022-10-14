ОВА: росіяни атакували Харків п'ятьма ракетами з Бєлгорода

Окупанти вдень 14 жовтня випустили по Харкову п'ять ракет з території Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це на своєму каналі у Telegram повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. Із російського Бєлгорода окупанти випустили 5 ракет. За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає" , — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, на місці працюють профільні служби та документують злочини загарбників.