Повітряні сили: німецька IRIS-T працює на південному напрямку

Німецька система ППО IRIS-T вже працює на південному напрямку, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Новое время.

"IRIS-T – це комплект, якого у світі ще немає. Німеччина відправляє його першим до України. І ця система вже працює у Збройних Силах десь там на південному напрямку. Очікуємо на інші такі системи" , — повідомив Ігнат в етері телемарафону.

Ігнат додав, що IRIS-T не далекобійна, але дуже перспективна система. Вона може працювати в одному інформаційному полі з іншими такими системами як NASAMS або Patriot.

11 жовтня Німеччина передала ЗСУ першу систему ППО IRIS-T із чотирьох, які Берлін обіцяв передати ЗСУ.

Раніше глава Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт повідомила, що Берлін передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T лише наступного року.

Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що Україна отримає від США перші установки NASAMS вже цього місяця.