У Лимані завершилася ексгумація тіл з масового поховання українських військових

У звільненому Лимані Донецької області слідчі завершили ексгумацію тіл з масового поховання українських військових. З братської могили дістали тіла 34 українських захисників, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

Наразі ведуться роботи в іншому місці, де поховано понад 120 цивільних. За добу слідчі піднімають та обстежують близько десяти тіл.

Поліцейські встановили 35 поховань на деокупованих територіях. За добу поліція отримала інформацію про ще чотири місця поховання.

11 жовтня на території Донецької області на території деокупованого Святогірська та Лимана ексгумували 78 тіл, серед яких є діти.