У Бєлгороді спалахнула підстанція після серії потужних вибухів

У п'ятницю ввечері, 14 жовтня, у російському ﻿Бєлгороді﻿ сталася пожежа на підстанції після того, як над містом чули звуки потужних вибухів. Попередньо горить ТЕЦ Промінь, повідомляє Новое время.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, опублікувавши кадри з місця інциденту.

Також повідомляється, що внаслідок вибуху частина місцевого населення залишилася без світла.

Як зазначається, пожежу зафіксували на Харківській горі – районі, розташованому у південній частині Бєлгорода.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пізніше заявив, що після обстрілу спалахнула підстанція . Він також додав, що вже виїхав на місце.

14 жовтня вдень російський губернатор заявив, що внаслідок вибухів у селищі Жовтневий під Бєлгородом загинули троє співробітників Росгвардії, ще понад 10 було поранено.

Гладков до цього неодноразово звинувачував Україну в обстрілах території РФ.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не збирається завдавати ударів територією Росії і використовує зброю лише для звільнення своєї землі.