У Бєлгороді спалахнула підстанція після серії потужних вибухів
У п'ятницю ввечері, 14 жовтня, у російському Бєлгороді сталася пожежа на підстанції після того, як над містом чули звуки потужних вибухів. Попередньо горить ТЕЦ Промінь, повідомляє Новое время.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали, опублікувавши кадри з місця інциденту.
Також повідомляється, що внаслідок вибуху частина місцевого населення залишилася без світла.
Як зазначається, пожежу зафіксували на Харківській горі – районі, розташованому у південній частині Бєлгорода.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пізніше заявив, що після обстрілу спалахнула підстанція . Він також додав, що вже виїхав на місце.
14 жовтня вдень російський губернатор заявив, що внаслідок вибухів у селищі Жовтневий під Бєлгородом загинули троє співробітників Росгвардії, ще понад 10 було поранено.
Гладков до цього неодноразово звинувачував Україну в обстрілах території РФ.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не збирається завдавати ударів територією Росії і використовує зброю лише для звільнення своєї землі.