Кабмін припинив дію угоди з РФ про реекспорт товарів

Кабмін припинив дію протоколу між урядами України та РФ щодо реалізації угоди про реекспорт товарів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 14 жовтня.