Кабмін припинив дію угоди з РФ про реекспорт товарів
Кабмін припинив дію протоколу між урядами України та РФ щодо реалізації угоди про реекспорт товарів, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 14 жовтня.
"Припинено дію Протоколу між Урядом України та Урядом РФ по реалізації Угоди про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт від 15 квітня 1994 року в двосторонніх відносинах між Україною та РФ", - написав Мельничук.