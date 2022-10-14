Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі 15 обʼєктів, які росіяни хотіли знищити своїми атаками цього тижня, відновлено повністю, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення президента.

"В областях тривають відновлювальні роботи після нещодавньої серії російських терористичних ударів. У більшості регіонів відновлена технічна можливість постачання електрики. Хоча у деяких містах і районах енергетики ще змушені застосовувати графіки стабілізаційних відключень.

15 обʼєктів, які російські терористи хотіли знищити, вже відновлені повністю. Відновимо й усі інші".

Водночас президент закликав українців свідомо обмежувати споживання електрики у пікові години, щоб уся енергосистема працювала стабільно.

"Це також елемент захисту нашої держави" , - сказав він.

Передісторія: