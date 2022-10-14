ЗМІ: у ЄС запропонували запровадити проти Білорусі такі самі санкції, як і проти Росії

П’ять країн ЄС запропонували Єврокомісії накласти на Білорусь такі ж санкції, як і на країну-агресора Росію, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Польське радіо у п’ятницю, 14 жовтня.

За інформацією видання, Польща, країни Балтії та Ірландія направили Єврокомісії проєкт своїх пропозицій, що стосуються дев'ятого пакету санкцій проти РФ і режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Як пише Польське радіо, питання синхронізації санкцій, запроваджених проти РФ та Білорусі, обговорюють у Брюсселі вже певний час. Дипломати хочуть вдарити по економіці Білорусі та змусити режим Лукашенка припинити допомагати Росії, а також не дати росіянам обходити санкції.

Також повідомляється, що пропозиції щодо нових санкцій проти Росії включають заборону на імпорт діамантів, заборону антивірусного ПЗ Kaspersky в ЄС і заборону на продаж громадянам Росії нерухомості.

13 жовтня білоруська газета Наша Ніва повідомила, що диктатор Олександр Лукашенко ухвалив рішення про приховану мобілізацію в Білорусі.

У Генеральному штабі ЗСУ 12 жовтня повідомили, що режим Лукашенка дозволив використати оборонно-промисловий комплекс Білорусі для ремонту пошкодженої російської техніки та передав Росії частину танків Т-72. З початку повномасштабного вторгнення Росія запускає свої ракети по Україні з території Білорусі.