Вибух на шахті в Туреччині: кількість жертв зросла у понад 10 разів

Унаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Туреччини загинули 25 людей. Водночас постраждали 11 осіб, з яких 4 перебувають у реанімації, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджи.

"На жаль, кількість жертв у Бартині досягла 25 осіб. Маємо 11 постраждалих, які перебувають на лікуванні" , - зазначив посадовець.

Коджа вказав, що 4 з поранених перебувають у реанімації, із них 1 - у важкому стані.

За його словами, раніше постраждалих літаками швидкої допомоги доправили до опікових центрів Анкари та Стамбула.

Bartın'da maden ocağındaki patlamanın ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor https://t.co/Xok7t525Dh pic.twitter.com/0WLLgsXGGk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 14, 2022

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня було відомо, що жертвами вибуху на шахті в Туреччині стало 2 людей. Місцеві журналісти припускали, що причиною інциденту став метан, який часто накопичується у вугільних шахтах.