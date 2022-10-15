Генштаб: смертність серед російських тяжко поранених перевищує 50%

Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 жовтня.

За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених.

Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць.