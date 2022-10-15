Блінкен: США виділили новий пакет озброєння Україні на $725 млн

У зв’язку з жорстокими ракетними атаками Росії проти мирних жителів по всій Україні Сполучені Штати виділили додаткову військову допомогу Україні на $725 млн, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив 14 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен.

"Відповідно до повноважень, делегованих президентом, я авторизую наше двадцять третє вилучення зброї та обладнання США для України, починаючи з серпня 2021 року" , - заявив Ентоні Блінкен.

Як уточнили у Пентагоні, цього разу у пакет увійшли здебільшого необхідні боєприпаси, ракети HARM, бронемашини Humvee. Зокрема, до переліку входять:

Додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23 тисячі 155-мм артилерійських снарядів;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

5 тисяч 155-мм снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM);

5 тисяч протитанкових знарядь;

Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

Понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

Стрілецька зброя та понад 2 млн набоїв до стрілецької зброї;

Медичні засоби.

Це оголошення відбулося після зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у рамках Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов’язалися надати додаткову допомогу Україні у сфері безпеки.

Таким чином загальна військова допомога США для України сягнула понад 18,3 млрд доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

У Білому домі також запевнили, що працюють над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, декілька перших установок NASAMS США поставлять Україні вже цього місяця.